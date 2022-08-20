Найкраща у світі російська ППО: українці веселять мережу мемами про нову "бавовну" у Криму

Зранку 20 серпня у Крим знову завітала "бавовна". Спершу вона прийшла у Севастополь, а згодом у Євпаторію та Бахчисарай.

Хоч суботній ранок, проте українці не сплять і роблять нові меми про свіжу кримську "бавовну". Для вас їх старанно зібрав 24 канал.

До теми Ранок добрий, коли він український, – у Зеленського відреагували на "бавовну" у Севастополі

Головна зірка ранку – український диверсант

У мережі показали жартівливе відео, як виглядає причина свіжої "бавовни" у Криму. Це український краб-диверсант, який полюбляє курити на військових об'єктах ворога. Якщо побачите такого, не забудьте дати йому краба.

Інша версія "бавовни" у Криму. Володимир Зеленський полюбляє робити роботу сам.

Бавовна у Криму збігається з прольотом супутника

Так, це не дуже мем, проте спостереження доволі цікаве та гріє душу. Дивним чином вчорашня та сьогоднішня "бавовна" у Криму збігається з прольотом супутника ICEYE над півостровом. Збіг?

Хоча яка різниця для мирних українців, яким чином робиться бавовна у Криму? Нехай це будуть куріння, бойові гуси чи зірка смерті. Головне – результат.

росія розрила секрет, чому її ППО найкраща

Окупанти заявили, що на дах штабу чорноморського флоту росії впав безпілотник. ППО не вдалось його збити, бо, бачте, об'єкт летів низько. Згодом у мережу виклали курйозне відео, як російські військові старанно намагалися збити БпЛА над штабом за допомогою автоматної черги. Так, росіяни намагалися розстріляти безпілотник.

Тож мережа вибухнула жартами щодо російської "найкращої у світі ППО".

Нагадаємо, що це вже вдруге росіяни заявили про український слід над штабом свого чорноморського флоту. Перший випадок був 31 липня – в день військово-морського флоту росії. Того дня у двір штабу прилетів "бойовий дрон" і пролунав вибух. Окупанти заявили, що до лікарні звернулись 5 російських військових.

Тож виходить, що росіяни вже вдруге не змогли захистити важливий військовий об'єкт у Севастополі. Активіст Сергій Стернено запропонував вручити їм за це медаль.

Також нині загадкова пожежа почалась на аеродромі у Сочі. Згодом вибухи пролунали у Євпаторії та у Бахчисарайському районі. Останній Капіталіст радить військовим загарбникам перебувати якомога ближче до військових об'єктів.

А тут "Київстар" відреагував на вибухи у Криму, які були 19 серпня. Проте питання, яке поставили у компанії, досі актуальне й вимагає термінового розгляду.

До теми – що відомо про "бавовну" в тимчасово окупованому Криму: дивіться відео