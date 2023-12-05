Вибухи у Криму тривають: у Джанкої імовірне влучання у військові об'єкти
5 грудня 2023, 11:56Читать новость на русском
В окупованому Криму лунають вибухи. Партизани припускають, що є влучання у ворожі військові об'єкти.
Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що о 12:22 за окупаційним часом у Джанкойському районі пролунав потужний вибух. Інформацію підтверджують і партизани з руху "Атеш", пише 24 Канал.
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Могло бути влучання у військові об'єкти
В "Атеш" підтвердили, що у Джанкої відбувся гучний вибух. Партизани написали, що можливі влучання у військові об'єкти ворога.
Агент "Атеш" припускає, що спрацювало вороже до ППО. Можливі влучання у російські військові об'єкти,
– мовиться в повідомленні.
Редакція 24 Каналу очікує на детальнішу інформацію.
Вночі в Криму лунали вибухи
- Вночі у Криму також лунали вибухи. Російські телеграм-канали написали, що орієнтовно о 5 ранку нібито відбулася спроба атаки на нафтобазу "Морський Нафтовий термінал". Мовляв, туди летіли два безпілотники літакового типу.
- Окупанти заявили, що перший безпілотник буцімто здетонував у повітрі і його уламки впали на територію бази. Натомість другий нібито впав за 70 метрів від одного із резервуарів.
- У Росії традиційно запевняють, що ніхто не постраждав і пошкоджень нібито немає. Натомість коментарів української сторони наразі не було.
- Однак варто зауважити, що у Керчі лунали десятки вибухів. Також у місті чомусь зникло світло.