Вибухи у Криму тривають: у Джанкої імовірне влучання у військові об'єкти

5 грудня 2023, 11:56
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В окупованому Криму лунають вибухи. Партизани припускають, що є влучання у ворожі військові об'єкти.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що о 12:22 за окупаційним часом у Джанкойському районі пролунав потужний вибух. Інформацію підтверджують і партизани з руху "Атеш", пише 24 Канал.

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Могло бути влучання у військові об'єкти

В "Атеш" підтвердили, що у Джанкої відбувся гучний вибух. Партизани написали, що можливі влучання у військові об'єкти ворога.

Агент "Атеш" припускає, що спрацювало вороже до ППО. Можливі влучання у російські військові об'єкти,
– мовиться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу очікує на детальнішу інформацію.

Вночі в Криму лунали вибухи

  • Вночі у Криму також лунали вибухи. Російські телеграм-канали написали, що орієнтовно о 5 ранку нібито відбулася спроба атаки на нафтобазу "Морський Нафтовий термінал". Мовляв, туди летіли два безпілотники літакового типу.
  • Окупанти заявили, що перший безпілотник буцімто здетонував у повітрі і його уламки впали на територію бази. Натомість другий нібито впав за 70 метрів від одного із резервуарів.
  • У Росії традиційно запевняють, що ніхто не постраждав і пошкоджень нібито немає. Натомість коментарів української сторони наразі не було.
  • Однак варто зауважити, що у Керчі лунали десятки вибухів. Також у місті чомусь зникло світло.

Автор: Анастасія Кушпіт