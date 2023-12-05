Вибухи у Криму тривають: у Джанкої імовірне влучання у військові об'єкти

В окупованому Криму лунають вибухи. Партизани припускають, що є влучання у ворожі військові об'єкти.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє, що о 12:22 за окупаційним часом у Джанкойському районі пролунав потужний вибух. Інформацію підтверджують і партизани з руху "Атеш", пише 24 Канал.

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Могло бути влучання у військові об'єкти

В "Атеш" підтвердили, що у Джанкої відбувся гучний вибух. Партизани написали, що можливі влучання у військові об'єкти ворога.

Агент "Атеш" припускає, що спрацювало вороже до ППО. Можливі влучання у російські військові об'єкти,

– мовиться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу очікує на детальнішу інформацію.

Вночі в Криму лунали вибухи