Уночі в Криму могли уразити ППО "Панцир-С", у Керчі пожежі були в трьох місцях

У ніч проти 16 серпня Крим був під атакою. Окупанти перекривали Кримський міст із третьої ночі до сьомої ранку, в районі гори Мітрідат була пожежа, а над поромною переправою – дим.

Вибухова ніч у Криму має наслідки. Телеграм-канал "Кримський вітер" припустив, що біля Керчі може бути уражений зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". 24 Канал зібрав деталі.

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Наслідки нічної атаки по Криму 16 серпня

Схоже, є приліт на горі Мітридат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху – сильна пожежа,

– написали в пабліку вночі.

Імовірні наслідки ураження російської ППО на горі Мітридат: дивіться відео

Згодом там повідомили з посиланням на підписника, що "Панцир-С1", швидше за все, вцілів. Утім, інформація потребує уточнення.

Де розташована гора Мітридат у Керчі

На північ від гори, на вулиці Пролетарській була сильна пожежа. Неподалік розташований судноремонтний завод і порт.



Пожежа в Керчі / Фото "Кримський вітер"

Горіло і в районі стели "Керч" – раніше там помітили установку ППО. Це трохи вліво від гори Мітридат.

Пожежа біля стели "Керч" / Фото "Кримський вітер"

Окупанти писали, що відбили ракетну атаку над Севастополем і знищили два безекіпажні катери у Чорному морі. Проте Сергій Братчук повідомив: під час атаки на Крим могли уразити поромну переправу та катер.

Довідка. Гора Мітридат у Керчі – це майже стометровий пагорб. На вершину гори ведуть Великі Мітридатські сходи – понад 400 сходинок. Там стоїть Обеліск Слави та горить вічний вогонь. З іншого боку є Малі Мітридатські сходи.



На вершині гори і схилах колись розташовувалася центральна частина античного міста Пантикапей. Гору названо на честь войовничого царя Понту Мітрідата VI Євпатора.