"Вдарте по Львову і червоні лінії путіна": у росіян палає через удар по аеродрому в Криму

Після серії вибухів на аеродромі біля Новофедорівки в Криму, у росіян у звичному стилі запало. У багатьох паніка, а дехто просить атакувати Київ та Львів.

Тим часом російські ЗМІ публікують найрізноманітніші версії подій. Пропагандистка маргаріта сімоньян каже, що вибухи на аеродромі – результат диверсії. Водночас телеграм-канали окупантів кажуть, що причина вибухів – пожежа під час завантаження палива.

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В росіян палає від вибухів у Криму

Представники "наймиролюбнішої нації" просять завдати ударів у відповідь – чи то по Києву, де "центри ухвалення рішень", чи по Львову. Незрозуміло, чому росіяни просять саме удару по Львову, але гнівно пишуть про ядерну бомбу.

Серед традиційних реакцій – питання про те, де ППО та про "червоні лінії путіна", мовляв: "Де вони і скільки можна це терпіти?". Ну і не обійшлося без погроз "денацифікаторів" – кажуть, що "винищать усіх українців".

З нового – в росіян уже виникають питання, чи бува, не під'їхали нашим військовим оперативно-тактичні ракетні комплекси ATACMS.

Реакція росіян на вибухи в Криму / Скриншоти Інсайдер UA

"Усе добре", але оголошуємо евакуацію

Тим часом міноборони росії каже, що здетонували снаряди, ніхто не постраждав і техніка також не пошкоджена. Водночас самопроголошена влада Криму оголосила евакуацію в Сацькому районі.

Карта повітряних тривог після вибухів у Криму тепер виглядає так:



Повітряна тривога в Криму / Скриншот

Нагадаємо, що вдень 9 серпня потужні вибухи пролунали на аеродромі росіян у тимчасово окупованій Новофедорівці в Криму. Дані щодо кількості вибухів різняться. У місцевих паніка – туристи масово покидають район.

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