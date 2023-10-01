Робота з деокупації триває: яке значення чергових ударів по Криму

На окупованому півострові продовжується сезон "бавовни". Там знову чули вибуху, рух Кримським мостом перекривали, а вранці БпЛА навіть долетів до Сочі.

Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко розповів 24 Каналу, що метою таких ударів є максимально знищити боєздатність російського угрупування на території Криму. Для цього треба системно завдавати ударів по ворожих військових об'єктах.

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Робота з деокупації почалася

Важливим ефектом є не тільки зниження військового потенціалу противника, але й "знекровлення" півострова з погляду логістики та постачання ресурсів. Вони необхідні окупаційним військам, як на території Криму, так і на Півдні України. У такий спосіб ми підсилюємо позиції наших Збройних Сил, допомагаємо їм звільняти території, зокрема й на Запорізькому напрямку.

Ми не тільки стратегічно починаємо роботу з підготовки до деокупації, але й серйозно впливаємо на боєздатність російського угрупування, яке перебуває на материковій частині України. Для південного угруповання російських військ Крим є логістичним центром тяжіння,

– розповів Тарас Жовтенко.

Тому, чим більше проблем буде у росіян в Криму з постачанням ресурсів, тим гіршим буде їхнє становище на Півдні і тим важче їм оборонятися.

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Якщо рух мостом зупиняють навіть не через безпосередні влучання по ньому, це все одно призводить до зупинки в перевезенні військових вантажів. Окупаційна влада розуміє: якщо в момент влучання на Кримському мосту будуть, наприклад, паливно-мастильні матеріали чи боєприпаси, на цьому історія незаконно зведеної споруди закінчиться.

Росіяни як тільки відчувають таку загрозу, одразу зупиняють на ньому рух. Для нас це хороша історія, тому що так ми створюємо перебої з постачанням ресурсів, які необхідні російським військам,

– підкреслив Жовтенко.

За його словами, географію прильотів треба розширювати, а знищення російських військових цілей на території Росії, зокрема в прикордонних регіонах – цілком легальні з погляду міжнародного права.

Ми не можемо позбавити росіян логістики, порушуючи її тільки в межах України. Це треба робити системно й в прикордонних з Україною регіонах, які ворог активно використовує, щоб підтримувати боєздатність своїх військ,

– акцентував експерт.

Щобільше, за поодинокими ударами по Кримському мосту стоять важливі завдання зі збору інформації. У такий спосіб можна дізнатися, чи є на цьому напрямку російська ППО, радарні установки, чи виявляють вони наші безпілотники, якщо так, то на якому етапі й багато іншого. Завдяки цій інформації ми можемо зрозуміти, в який спосіб треба працювати по тих чи інших військових цілях.

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