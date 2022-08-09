Окупанти закрили в'їзд на територію Новофедорівки: що там відбувається

Поки російські пропагандисти та міноборони намагаюся заспокоїти росіян, що нібито в Криму все під контролем, на місці ситуація зовсім не така. Окупанти закрили в'їзд до Новофедорівки, де пролунали вибухи.

Самопроголошена влада окупованого Криму спершу заявила про 3 постраждалих. Пізніше сєргєй аксьонов – самопроголошений прем'єр-міністр – заявив про 1 загиблу людину внаслідок вибухів. Ці заяви тиражують російські ЗМІ разом з повідомленнями міноборони про те, що постраждалих немає, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Які літаки були на аеродромі "Саки" до вибухів і де розташована Новофедорівка: пояснюємо на карті

росіяни масово втікають з Криму

Вибухи на аеродромі, який росія активно використовувала для бомбардування України, став причиною серйозної паніки серед росіян. Туристи, які були у Новофедорівці, масово почали втікати звідти. Зараз пляж порожній.



Порожній пляж у Новофедорівці / Фото з телеграму "Скринька Пандори"

Тим часом окупанти взагалі закрили в'їзд у Новофедорівку. Там утворилася невелика черга з машин. Однак черга на Кримському мосту куди більша – росіяни втікають з українського півострова. Місцеві повідомляють, що на в'їзді до мосту кількакілометрова черга.

Крім того, у Сацькому районі проходить евакуація. Водночас російське міноборони каже, що нібито здетонували кілька снарядів, авіація не пошкоджена і ніхто не постраждав. Згодом у ЗМІ з'явилася нова версія події – виникла пожежа через необережне куріння під час завантаження палива. Варто зазначити, що "необережне куріння" – версія, яку використовували після того, як ЗСУ потопили крейсер "Москва".

Важливо – кадри вибухів у Криму: дивіться відео