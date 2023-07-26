Наші руки довші, ніж вважали росіяни: якими є наслідки обстрілу Криму

Гучна "бавовна" сталася 24 липня біля тимчасово окупованого Джанкоя. Ймовірно, знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими ворог кілька днів обстрілював Одесу та Миколаїв. Поки так звана "влада" розповідає про дрони, російські пропагандисти твердять про ракети Storm Shadow. Вони могли бути застосовані.

Таку думку 24 Каналу припустив військовий експерт Андрій Крамаров. Він наголосив, що Джанкой – великий логістичний вузол для окупантів.

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"Враховуючи силу вибуху і захищеність складу боєприпасів, який розташовувався поруч з аеродромом, швидше за все з тактико-технічних характеристик дійсно була ракета Storm Shadow", – припустив Крамаров.

Ураження логістичного вузла

Джанкой розташований на півночі Криму є важливим логістичним вузлом для окупантів. Вони відтягували туди понівечену техніку із Запорізького та Херсонського напрямків, розміщували склади боєприпасів та розгортали ремонтні бази, де розконсервовували стару військову техніку з Росії, оскільки боялися "прильотів". Утім, не там чекали.

"Влучання досить ефективні. Північна частина Криму вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Це значить, що ми змогли знайти слабкі ланки ворожої ППО. Згадайте скільки ЗРК росіяни підтягували туди, утім ми завдаємо гарних акцентованих ударів", – наголосив військовий експерт.

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Ефективність роботи

Ефективність роботи визначає не лише точність завданих ударів. Відселення місцевих в радіусі 5-кілометрової зони означає детонацію боєприпасів. А також "вікно" в роботі ворожої ППО. Можливо, надалі окупанти задумають створити посилену зону охорони навколо Джанкою.

Тенденція для нас дуже добра. Подивимося наскільки зможемо вглиб Криму працювати для ураження російської військової інфраструктури. Вони перекидали з півдня тимчасово окупованої України техніку, але наші руки виявилися дещо довшими, ніж вважали росіяни,

– резюмував Андрій Крамаров.

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