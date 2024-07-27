Не просто ж так вони прилітають: як західні винищувачі допомогають ЗСУ нищити окупантів

2 літаки НАТО прибули до Румунії для проведення розвідки на кримському напрямку. Про це 26 липня повідомила моніторингова група Telegram-каналу "Кримський вітер". Цього дня ЗСУ ударили по аеродрому "Саки" в Криму. В російських пабліках напередодні була істерика, що до узбережжя півострова наближається розвідувальний літак НАТО у супроводі декількох винищувачів.

Про це в етері 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, наголосивши, що в місцевих спільнотах в тимчасово окупованому Криму росіяни прогнозували, що буде завдано удар.

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Удар ймовірно був завданий ATACMS

Зі слів Ступака, попередньо відомо, що по аеродрому в Криму прилетіло 4 ракети ATACMS.

"Так і сталося, вже там скиглять, буцімто, як так і чому нічого не зробили. Попередньо ми знаємо, що прилетіло 4 ATACMS, кажуть що Росія 2 збила, а інші 2 влучили в ціль: в склад з боєприпасами, в радіолокаційну станцію комплексу С-300. Була повторна детонація. Попередньо не верифіковано, що декілька фронтових бомбардувальників знищено або пошкоджено. Ми про це точно не знаємо, але вибухи були такої сили, що сподіваємося, що ці літаки зачепило", – озвучив Ступак.

Партнери України допомагають ЗСУ

Зі слів Ступака, розвідувальні літаки союзників допомагають Україні. Він впевнений, що просто так вони не прилітають, а виконують відповідні цілі.

"Була домовленість з НАТО, що інформація буде йти напряму до України. Здійснюється аналіз того, що відбулось: куди прилетіло, на скільки інтенсивною була пожежа, яких втрат було завдано противнику. Це звіт і для командування НАТО. Ми відправили літак, він проаналізував, потім відправили дані українському Генштабу. Надалі визначається, на скільки ефективними були удари американською зброєю", – пояснив Ступак.

Уражений в Криму аеродром був один з оперативних, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.