Тряслися вікна: у Севастополі та біля Балаклавської ТЕС пролунали потужні вибухи

Сезон "бавовни" в розпалі на окупованому півострові. Так, вночі 8 червня у Криму прогриміли потужні вибухи.

Так, вибухи пролунали в Севастополі та біля Балаклавської ТЕС. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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Вибухи у Криму сьогодні

Гучний об'ємний вибух прогримів у Балаклаві о 01:39. А вже незабаром, о 02:10 – було чути у всіх районах Севастополя.

"Кримський вітер" пише, що перед вибухом було чути черги з великокаліберної зброї, схоже на атаку БпЛА. Від вибуху тремтіли вікна та спрацювали сигналізації авто.

Зазначають, що перший вибух був у районі Балаклавської ТЕС. Другий – у Севастополі з боку моря. Телеграм-канал зазначив, що "це морський дрон".

"Джерело повідомляє, що стало погано якомусь кораблю. Завтра побачимо", – написав "Кримський вітер" о 02:25.

Уже незабаром зазначив, що вибух у морі був у районі Стрілецької бухти. Очевидці повідомляють, що будинки ходуном ходили. Також у мережі пишуть про звуки БпЛА біля селища Новоселівське Роздольненського району.

Тим часом пропагандисти кажуть про роботу "Пе-Ве-О". Згодом так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв заявив про нібито знищення БЕК – безекіпажного катера, тобто морського дрона. За його словами, це сталося в районі вищевказаної Стрілецької бухти. Кримський гауляйтер додав, що "пошкоджень інфраструктури немає".

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