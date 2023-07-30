Ворожої логістики в Криму меншає: в ЗСУ з’явились можливості масованих дронових атак
Останнім часом на тимчасово окупованому Кримському півострові дуже неспокійно. Туди частіше навідуються дрони, які вдало знищують запаси російських військ. Далі приємних новин більшатиме.
Важливо, зокрема, знищувати логістичні шляхи росіян, аби у них було менше можливостей доставляти вантажі для потреб військових. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов.
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Атак на Крим буде більше
Окупаційна влада, зокрема в тимчасово окупованому Криму, часто говорять про атаки, які не підтверджують. Зокрема, 30 липня, міноборони Росії повідомило про начебто збиття 25 дронів. Про вибухи не повідомляли навіть у місцевих телеграм-каналах.
"Ми маємо розуміти, що атаки дронів в тимчасово окупованому Криму – процес, який вже триває певний час. Часто-густо фіксували бойову роботу систем ППО ворога над Севастополем, на південно-західному узбережжю Криму", – зауважив Владислав Селезньов.
Такі атаки мають на меті зокрема й виявлення місця зосередження ворожих систем протиповітряної оборони для того, аби використовувати надалі найвигідніші маршрути.
Зараз починається епоха масованих дронових атак. Не лише ж ворог може масовано застосовувати дрони-камікадзе. Думаю, ми також набули спроможностей, аби проводити масовані дронові атаки,
– наголосив військовий експерт.
Зрештою, ворог має зрозуміти, що Крим – це українська територія. Залишатись там надалі для них дорівнюватиме смертельній небезпеці.
Владислав Селезньов про майбутні атаки на Крим: дивіться відео
Логістичні маршрути є важливою ціллю
Зауважимо, що 29 липня українські Сили оборони підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту. Зараз окупанти кинули багато сил, аби відновити рух в районі Чонгара.
Крім того, це дуже ускладнило ситуацію з логістикою. Росіяни тепер змушені об'їжджати через Армянськ.
Це додає кілька годин для ворожих вантажівок, які переміщують вантажі для російського угруповання на півдні Херсонської та Запорізької областей. І це добре. Ворог немає можливості оперативно реагувати на виклики,
– зазначив Селезньов.
Водночас Україні треба працювати над тим, аби логістичні сполучення, які більше починають пильнувати окупанти, зазнавали потужних руйнувань.
Вибухи в Криму: що відомо
- Увечері 28 липня в Козачій бухті на тимчасово окупованому півострові вибухнув склад боєприпасів. До слова, в цьому районі дислокується російська 810-та окрема бригада морської піхоти. У Головному управлінні розвідки інцидент назвали диверсією. Водночас у Росії заявили, що зовсім це не вибухи і не детонація боєприпасів, а просто "навчання".
- У селищі Октябрьське днями теж було дуже неспокійно. Вибухи пролунали на нафтобазі та аеродромі. Варто зауважити, що влучити могло у найбільшу авіабазу Криму. Внаслідок прильотів була детонація боєприпасів. Крім того, у багатьох місцях виникли пожежі.
- До слова, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що українські військові вже скоро можуть зайти у Крим. Тож чекаємо більше хороших новин.