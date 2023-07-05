"Бавовна" у військовій частині в Кубинці під Москвою: пропагандисти розповіли про руйнування

Військову частину у підмосковному місті Кубинка атакували "невідомі" безпілотники. Пишучи про це, пропагандисти, як завжди, применшували масштаби руйнувань.

Зазначимо, що, ймовірно, дрони-камікадзе обстрілювали Кубинку у ніч проти 4 липня. За словами ворожих телеграм-каналів, один з БпЛА атакував адміністративну будівлю на території військової частини в місті. Про це інформує 24 Канал.

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"Пошкоджено всього три аркуші металу"

Пропагандисти майже одразу почали заявляти, що внаслідок вибухів жертв та постраждалих нібито немає. Окрім того, уже вранці наступного дня вони запевнили, що потужність вибуху безпілотника у військовій частині у Кубинці становила близько 1 кілограма у тротиловому еквіваленті. Буцімто пошкодження внаслідок цього – "незначні".

БпЛА, що вибухнув на території військової частини в Підмосков'ї, пошкодив (нібито всього – 24 Канал) три аркуші металевої покрівлі. Експерти попередньо встановили потужність вибуху – вона становила 1 000 грамів у тротиловому еквіваленті,

– написало одне з російських видань.

Не варто сумніватись у тому, що росіяни, як завжди, брешуть. Одне зі завдань кремлівських помийок під час цієї війни створювати спотворену картинку світу, вдаючи, що "нічого не відбувається", а навіть якщо відбувається – втрати від цього "мінімальні".

Зверніть увагу! Відомо, що уламки дрона, який атакував військову частину, було відправлено на якусь "експертизу". Невідомо достеменно, що можуть вигадати й написати у висновках цієї "експертизи" росіяни.

Тобто можна лише здогадуватись, кого окупанти зроблять винними в атаці, однак для українців цей висновок один, і він давно відомий: усе, що відбувається в Росії, є наслідком широкомасштабної війни, що ця держава розв'язала проти України.

Згадаємо наостанок, що вранці 4 липня "невідомі" безпілотники також літали над Новою Москвою. У міноборони ворожої держави уже були встигли заявити, що збили 5 дронів, однак згодом з'явилося відео, яке це спростовує. Власне, на ролику чути, що це ніяка не робота ППО, а таки – прильоти.