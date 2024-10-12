Вибухи в Курчатові, Курська АЕС готова зупиняти роботу: оперативне зведення від Світана

Вибухи та "бавовна" дістались Курчатова в Курській області. Тамтешня АЕС уже готова зупиняти свою роботу.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі розповів, що Курчатов атакували оперативні безпілотники.

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Курчатов і Курська АЕС

Світан зазначив, що ці безпілотники працюють у радіусі 150 кілометрів прямим керуванням. Наше угруповання, яке перебуває зараз на Курському напрямку, має у своєму розпорядженні достатню кількість дальніх засобів ураження, щоб знищувати російські війська на оперативній глибині. Це й відбувається.

Курчатов розташований на лівому березі Сейму. Там є хороша логістика, й, звісно, росіяни через Курчатов у тому числі перекидають війська. Щоб їх відмінусувати вже на цій дальності, й виконується бойове завдання. Треба не забувати, що в Курчатові – Курська АЕС, яка досі не перейшла в режим холодної зупинки, хоча вже зменшені потужності і є готовність тушити обидва реактори,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Усі атаки по Росії – дієві

За словами льотчика-інструктора, не завжди по Росії йдуть ударні дрони. Можуть іти дрони, які просто "засушують" систему ППО ворога. Аби витягнути протиракети на себе йдуть дрони-розвідники. Вони визначають алгоритм роботи ППО, щоб потім побудувати нові маршрути або прокласти тими ж уже ударні дрони.

"Будь-яка атака по російській території є результативна. Починаючи зі зняття інформації та самознищення ворожих ракет, закінчуючи плануванням подальших операцій. Не факт, що дрони разом з тим не виконали бойове завдання. Якщо заходять на окремо розташовані російські військові об'єкти, інформація з'являється за кілька діб", – наголосив військовий експерт.