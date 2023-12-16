Три прильоти від "атаки дронів": у Курській області пошкоджена компресорна станція та ЛЕП
Ввечері 15 грудня окупанти поскаржилися, що Курська область нібито під "атакою дронів". Згодом заявили, що пошкоджена компресорна станція та лінія електропередач.
Російські загарбники повідомляли про роботу "ПеВеО". Про наслідки "бавовни" в Курській області з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Курській області
О пів на 4 ранку губернатор Курської області заявив, що одразу два райони – Дмитрієвський та Залізногірський перебували під "атакою дронів". Постраждалих буцімто немає.
У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти,
– заявив Старовойт.
Зазначив, що, попередньо, у 8 будинках нібито постраждали паркани, вікна, дахи. Також "завдано удару" в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва. Там пошкоджено компресорну станцію.
Тим часом у Залізногірському районі "безпілотники" пошкодили лінію електропередачі, яка живить один з об'єктів Михайлівського гірничо-збагачувального комбінату. Аварійні бригади вже виїхали на місце для усунення наслідків.
Що ж сталося насправді, достеменно невідомо. Втім, сезон "бавовни" триває.
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Додамо, що про роботу "ПеВеО" над Курськом Старовойт писав близько 16:40. Також марив, що нібито "збили 4 БпЛА". Тим часом у мережі росіяни скаржилися, що тремтять вікна та час від часу вмикаються сирени.