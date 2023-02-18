Карма в дії: у Курську область Росії завітало "Бавовнятко"

Росія завдала ракетного удару по Україні 18 лютого. Бумерангом прилетіло й самій країні-агресорці. Вибухи пролунали у Курській області.

Про це розповідають у місцевих пабліках, передає 24 Канал. Причому мовиться не просто про вибухи, а й про прильоти.

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Бумерангом прилетіло у Курську область

Окупанти бідкалися, що під обстрілом селище Краснооктябрське Глушковського району. Невдовзі надійшли повідомлення про відразу два прильоти в Єлизаветівку. Росіяни, а що з лицем?



Росіяни скаржаться на вибухи у Курській області / Скриншот

Як би ми не тішилися вибухам у Росії, на жаль, уся вона не може провалитися під землю. Тож ми продовжуємо потерпати від ракетних ударів. Один із таких окупанти завдали зранку 18 лютого.

Атакували з Чорного моря й авіації

Близько пів на 9 ранку у низці областей України, включно зі столицею, пролунали повітряні тривоги. Невдовзі стало відомо про те, що ворог запустив ракети.

О 08:39 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що область на північному заході покидають дві незрозумілі цілі. За його словами, вони полетіли у напрямку Заходу України.

Також надійшла інформація про активність двох Су-35 в акваторії Азовського моря. Відтак, існувала загроза обстрілів прифронтових районів Запорізької області.

На жаль, підтвердилися припущення щодо запусків "Калібрів". О 08:46 Віталій Кім зазначив, що окупанти здійснили атаку з акваторії Чорного моря.

У Хмельницькому пролунали вибухи

На жаль, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Хмельницькому. Про це розповів глава ОВА Сергій Гамалій о 09:03. Через хвилину він зауважив, що був повторний вибух у місті.

Міський голова Олександр Симчишин о 09:12 зауважив, що у громаді лунають вибухи. Мешканців він попрохав тримати стрій і берегти себе. Він пообіцяв, що згодом поділиться інформацією щодо того, що стало причиною вибухів.

Існує ймовірність, що у Хмельницькому був приліт. Про це свідчать розповіді очевидців. Вони зауважили, що у небо над містом здіймаються клуби диму. Очікуємо на інформацію від офіційних джерел.

Нагадуємо, що ворог може здійснювати значно більше ракетних обстрілів упродовж найближчих днів. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени. Перебувайте в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.