"Вибухова" ніч у Курській області: росіяни бідкаються на атаку дронів

Неспокійною видалася для росіян ніч на 30 червня. Під атаку дронів потрапив російський Курськ.

У Курську про небезпеку атаки БпЛА повідомили близько опівночі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Британська розвідка назвала наслідки успішних ударів по російських авіабазах

Що відомо про атаку на Курську область

У ніч на 30 червня почала з'являтися інформація, що у Курській області повідомили про підвищенний рівень готовності сил і засобів протиповітряної оборони у зв'язку з можливою атакою безпілотних літальних апаратів.

Звук прольоту дрона у Курській області: дивіться відео

За повідомленнями місцевих жителів, у кількох районах області чути гучні звуки. Зокрема, мешканці Обоянського району повідомляють про сильні звуки, які лунають над регіоном.

Подібні повідомлення надходять також з Курчатова, Курського та Солнцевського районів.

Згодом почали також надходити повідомлення про повторні вибухи в Тимському районі. Також прольоти мопедів місцеві фіксували в Медвенському та Черемисеновому районах.

Вже о 02:04 тривога дійшла до Липецької області. Там теж повідомляють про загрозу атаки БпЛА.

Наразі місцева влада та Міноборони Росії не надавали жодних коментарів стосовно цієї атаки дронів.

До слова, 28 червня дрони атакували Брянську область. Внаслідок ударів було пошкоджено один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки – завод "Кремній Ел", а також військову частину у місті Карачев.