У Курську гучні вибухи: в місті ракетна небезпека
- У Курську 13 березня пролунали два гучні вибухи, оголошено ракетну небезпеку.
- Місцеві мешканці виклали відео вибухів у соціальні мережі.
Гучні вибухи пролунали удень 13 березня у Курську. У місті оголошено ракетну небезпеку.
Пишуть, що працює "певео". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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У мережі показали момент вибуху у Курську
Місцеві мешканці одразу виклали у соціальні мережі моменти потужних вибухів над Курськом.
Вибухи у Курську: дивіться відео
У російських телеграм-каналах кажуть, що сирену у місті включили лише після вибухів.
Власне, гучно у Курську було двічі – о 15:09 та 16:03 за місцевим часом.
Гучно у Курську: дивіться відео
Про наслідки вибухів у Курську місцева влада наразі не повідомляла.
Нагадаємо, що раніше росіяни заявляли, що з вечора 12 березня до ранку 13 березня нібито збили 77 безпілотників, 6 із яких – над Курською областю. Попри "успішну" роботу російської "певео", було зафіксовано декілька пожеж.