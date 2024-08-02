Не Кримом єдиним: в Курську лунали потужні вибухи

Невідомі ракети завітали до окупантів в Курську у ніч на 2 серпня. У місті пролунало декілька вибухів.

Про загрозу ракетного удару росіяни оголосили опів на першу. Про це пишуть російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Курську

Про перші вибухи у Курську стало відомо об 1:00. На опублікованих відео можна почути, що вибухи у місті такої сили, що зміг увімкнути сигналізацію у автомобілів.

Вибух у Курську: дивіться відео

Водночас у коментарях росіяни бідкаються на те, що у місті не чути сирен, а якщо і чути, то дуже погано.

Відбій повітряної тривоги пролунав у Курську об 2:00. Втім, і тут не обійшлося без проблем із сиренами. Місцеві почали жалітися в коментарях, що відбій тривоги їх лякає більше ніж вибухи.

Як звучить відбій тривоги у Курську: дивіться відео

Нагадаємо, що 31 липня внаслідок атаки ЗСУ у Курську було уражено склад зберігання озброєння і військової техніки. Операцію проводили спеціально визначені підрозділи ВМС Збройних Сил України у співпраці з іншими складовими Сил оборони.