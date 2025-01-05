Росіяни ниють про масовану атаку на Курськ: лунає багато вибухів

Надвечір до російського Курська завітала потужна "бавовна". Місцеві жителі скаржаться на сильні вибухи.

Вранці 5 січня ЗСУ активізувалися на Курському напрямку і спробували контратакувати. Втім, не лише ці сміливі дії українських воїнів змусили росіян запереживати. Вже традиційно регіон опинився під нальотом наших дронів, передає 24 Канал.

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"Бавовна" у Курську

Близько 19:00 у Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Також оперативний штаб регіону повідомив про роботу місцевої ППО.

Російські пабліки пишуть про масовану атаку дронів на Курськ. У мережі багато відео з міста, на яких чути проліт дронів, а також звуки вибухів.

Що відбувається у Курську: дивіться відео

Тим часом міноборони країни-агресорки доповіло, що з 17:00 до 20:00 черговими засобами ППО знищено 11 українських безпілотних літальних апаратів: 9 БпЛА – над територією Білгородської області та 2 БпЛА – над територією Курської.

До слова, у ніч проти 5 січня дрони, ймовірно, атакували військовий аеродром у Міллерово, Ростовської області, який розташований близько до українського кордону.