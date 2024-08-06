Вибуховий ранок у Курську: місцеві пишуть про прильоти та пожежу

Неспокійним видався ранок 6 серпня для росіян. На цей раз дрони знову завітали до Курської області Росії.

Місцеві жителі в мережі розповідають, що гучно було, зокрема, у Кореньово, Льговському, Беловському, Курчатовському та Октябрьському районах. Водночас найгучніше було у Суджі, там повідомляли про прильоти та потужні вибухи.

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Що відомо про атаку на Курську область

Тривогу у Курську оголосили об 2:13, а вже о 3:15 місцевий губернатор Алєксєй Смірнов відзвітувався, що над містом було буцімто збило 3 БпЛА.

Втім, вже о 5:43 місцеві телеграм-канали почали писати, що дрони літакового типу знову летять в бік Курська. Через декілька хвилин у місті лунали вибухи.

У Курську прильот / Фото з відкритих джерел

Місцеві повідомляють про декілька десятків прильотів у Суджанському районі Курської області. Водночас губернатор Курської області заявив, що над областю нібито збили ще 11 БпЛА.

Вибухи у Курську: дивіться відео

Попри заяви про відмінну роботу ППО, Смірнов о 6:39 показав наслідки атаки для міста Суджа. За словами губернатора, поранено 5 людей, лікарі надають їм допомогу. Сильно постраждали декілька будинків.

Зруйновані будинки у Суджа / Фото з відкритих джерел

Близько 7 години ранку Смірнов заявив, що у небі над Курською областю буцімто збито вже 26 БпЛА літакового типу.

Зауважимо, що про атаку дронів також повідомляв губернатор Брянської області. За його словами два реактивних БпЛА літакового типу було нібито знищено силами ППО.