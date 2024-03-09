Безпілотники не дають спати: у Курську і Таганрозі пролунали гучні вибухи
Ніч проти 9 березня виявилася вкрай неспокійною для росіян. У Курській області пролунали гучні вибухи. Згодом мешканців регіону попередили про ракетну небезпеку.
Про вибухи у Курській області повідомили російські телеграм-канали. Губернатор Старовойт традиційно вигадував байки про роботу ППО.
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Буцімто збили дрон
Отже, близько 01:20 надійшло повідомлення про вибухи у Курській області. Інформацію про це підтвердив губернатор Старовойт. Він звернувся до мешканців регіону з закликом перебувати вдома та не покидати безпечних місць.
Цікаво, що спочатку пролунали вибухи. А про ракетну небезпеку повідомили пізніше. Як то кажуть, турбота у всій красі.
Згодом той самий Старовойт почав поширювати байки. Він заявляв, що над Курськом буцімто вдалося збити український безпілотник. Додав, що наслідки уточнюються.
У Курській області пролунали вибухи: дивіться відео
Як пише інший телеграм-канал, посилаючись на місцевих мешканців, близько 01:15 над містом пролунали чотири вибухи. Мовляв, наразі не надходила інформація про руйнування.
До слова, про "багато дронів" у небі над Таганрогом скаржаться місцеві мешканці. Кажуть, чули щонайменше п'ять вибухів і те, що з боку моря летять безпілотники.
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Напередодні безпілотник атакував "Северсталь"
- Нагадаймо, що 7 березня росіяни також мали причини для бідкань. Вони заявляли про атаку на металургійний комбінат "Северсталь". Невдовзі у мережу виклали кілька відео, на яких можна побачити момент влучання БпЛА у підприємство.
- На роликах сам безпілотник не видно. Втім, можна побачити перші секунди влучання у "Северсталь" як зсередини, так і ззовні підприємства.
- Звернімо увагу, що вибух пролунав на металургійному комбінаті "Северсталь" у Череповці, що у Вологодській області. Цікаво, що на самому підприємстві вигадували всілякі байки. Говорили будь-що, щоб не визнавати атаку безпілотником.
- Власне, генеральний директор металургійного комбінату зранку заявляв, що буцімто стався "технологічний інцидент" на заводі. У пресслужбі підприємства казали, що сталося це на доменному підприємстві. Мовляв, ніхто не постраждав. Також додали, що "вивели у запланований раніше ремонт" один з агрегатів. Про атаку безпілотників жодної згадки.
- Тим часом вибух на "Северсталі" підтвердили самі росіяни. На атаку безпілотника поскаржився виконувач обов'язків губернатора Вологодської області Гєоргій Філімонов. Він також запевняв, що минулося без порушень у роботі печі. Казав, що підприємство буцімто продовжує виконувати свою роботу у штатному режимі.