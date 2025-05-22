Окупанти заявляють про масований удар ЗСУ по Льгову в Курській області

Російські пропагандисти пишуть, що ЗСУ, мовляв, завдали "масованого" удару по Льгову у Курській області. Заявляють про нібито 12 постраждалих.

Російські ЗМІ пишуть, що для цього ЗСУ використали Himars, чому немає ніякого логічного пояснення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російських пропагандистів.

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Росіяни скаржаться на атаку ЗСУ по Льгову

Російські ЗМІ заявляють про масовану ракетну атаку ЗСУ по місту Льгов у Курській області. Мовиться про нібито 12 постраждалих мирних жителів. Попередньо пошкоджено, мовляв, 4 автомобілі, 1 багатоквартирний будинок s 2 приватних будинки. У них вибиті вікна та посічені фасади.

Російські телеграм-канали пишуть про застосування саме ракет HIMARS, чому, як і було очікувано, немає доказів. Не зрозуміло, яку ціль могли теоретично переслідувати ЗСУ у Льгові, щоб застосувати високоточні ракети по двору житлових будинків.

Після цієї атаки активізувалися також російські воєнкори, які показують свої нібито закривавлені руки, спокійним тоном розповідаючи, що були, неймовірно – в самому епіцентрі удару.

Зазначимо, що всього через 15 хвилин усі ці російські ЗМІ писали ще й про збиття БпЛА, "що летіли на Москву". Слід згадати, що за словами росіян, ЗСУ атакували російську територію, зокрема Москву понад 500 БпЛА за 2 доби.

Відтак не виключено, що ці вибухи у Льгові є наслідком непрофесійної роботи російської системи ППО.

Додамо, що Путін сьогодні оголосив про створення "буферної зони" вздовж кордону з Україною для "захисту прикордонних регіонів", хоче робить він це не вперше. "Обстріли мирних росіян" всього за кілька годин після цих заяв можуть бути провокаціями, щоб надати більше ваги цьому рішенню російського лідера.