У Липецьку були атаковані воєнні об‘єкти, замасковані під нейтральні заводи, – РНБО

Для російського Липецька ніч виявилася дещо неспокійною, там чули вибухи та бачили дим. Наразі ж стало відомо, що серед ворожих об'єктів потрапило під удар.

Так, у Липецькій області окупанти ганялися за невідомими безпілотниками. Зокрема, на території Липецької області вводився режим повітряної небезпеки.

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Під ударом опинилися воєнні об'єкти

Російський губернатор Артамонов заявляв про українські безпілотники, які нібито було збито російською пво. Однак місцеві з цим не погоджуються.

За даними РНБО, наслідки для росіян виявилися дещо гіршими, ніж повідомляла місцева влада.

У Ліпецьку були атаковані воєнні об‘єкти, замасковані під нейтральні заводи,

– заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Жителі Липецька повідомляли про вибухи та дим над тракторним заводом. Крім того, очевидці скаржаться на атаку на Новолипецький металургійний комбінат.

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Згодом джерела 24 Каналу у ГУР МО підтвердили, що однією з цілей БПЛА став Новолипецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод: обидва підприємства використовуються агресором у військових цілях.

Вночі росіянам було несолодко