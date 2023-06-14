Прицільно по військовому хабу: окупантів в Луганську накрила "чергова" бавовна

Ввечері 13 червня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Російська пропаганда у місцевих пабліках поширила інформацію про те, що це робота Storm Shadow, які випустили ЗСУ.

Росіяни зробили із тимчасово окупованого Луганська воєнний хаб. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому у Луганську лунають вибухи

Було зафіксовано щонайменше один приліт у район авторинку. Потім росіяни почали поширювати інформацію, що влучання було по новому асфальтобетонному заводу. Самі ж "офіційні" особи міста заявили, що це – робота українських військових.

Після того, як у нас з'явилися HIMARS, то практично все своє військове майно, яке потім має поширюватися по лінії фронту, перенесли у Луганськ,

– заявив Світан.

Усе місто переповнене технікою, а на підприємствах, які раніше функціонували за призначенням, тепер майстерні, де і здійснюється її ремонт. Росіяни користуються тим, що переважна частина підприємств була орієнтована на обробку металу.

На думку Світана, не дивно, що тепер це військові об'єкти, до яких долітають ракети Storm Shadow.

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