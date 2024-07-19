У Луганську пролунали вибухи: ймовірно, було влучання в районі авіаучилища

Зранку 19 липня в тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. Ймовірно, приліт був у районі авіаційного училища.

За даними очевидців, уже прогриміло близько десяти вибухів. Кадри диму, що піднімається над містом, публікує низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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У Луганську прогриміла серія вибухів

Вибухи в Луганську почали гриміти близько дев'ятої ранку 19 липня. Місцева окупаційна так звана влада міста вже повідомляє про "удар ЗСУ" та роботу ППО.

Росіяни також заявили, що, за попередніми даними, "збито кілька ракет ATACMS". Про наслідки на землі інформації наразі немає.

У небі над Луганськом піднімається дим: дивіться відео

Місцеві жителі також повідомляють, що влучання могло бути в районі авіаційного училища.

У Луганську зранку 19 липня прогриміла серія вибухів / Фото: місцеві ЗМІ

До слова, жителі Луганська переймаються через те, що російські окупанти почали застосовувати в тимчасово окупованому місті свою ППО. Страх у людей з'явився 7 червня, коли уламки пошкодили житлові будинки.