В окупованих Луганську, Бердянську і Маріуполі пролунали гучні вибухи: видніється чорний дим
У тимчасово окупованих Луганську та Бердянську пролунали потужні вибухи зранку 16 липня. У мережі активно публікують кадри з місць подій.
У Бердянську вибухи чутно у центрі міста та інших мікрорайонах. Також гучно було у Маріуполі. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
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Потужні вибухи у Бердянську, Луганську та Маріуполі
Так, зранку 16 липня гучні вибухи чули у тимчасово окупованому Луганську. Що саме там сталось – наразі невідомо. Вся інформація уточнюється.
Російські пропагандисти вже пишуть, що у Луганську буцімто працює ППО. Чутно детонацію.
За попередніми даними, приліт у Луганську припав по території шахти "Мащинська" у селищі Ювілейний, де розташовувалися окупаційні війська.
Вибух у Луганську / фото із соцмереж
Чорний дим у Луганську / фото із соцмереж
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Також про звуки вибухів повідомляють жителі Бердянська. Їх було чутно на горі, в центрі міста та інших мікрорайонах.
- "Гучно, центр"
- "У небі бачив ракета летіла і взірвалась"
- "Над містом щось збили"
- "Гучно і в Азовському було. Дуже гучно!"
- "Бачив, як у небі щось бахнуло і з’явився дим"
Зауважимо, що російські окупанти вже встигли заявити, що у місті нібито працювала їхня ППО.
Окрім цього, вибухи пролунали й у тимчасово окупованому Маріуполі.
"Бавовна" атакувала Крим 16 липня: що відомо
- Вночі 16 липня вибухи було чутно у Севастопольській бухті, Херсонесі та Балаклаві.
- Вибухи пролунали настільки потужні, що труснуло будинки та ледь не вибило вікна.
- Вже зранку безпілотники нібито "атакували" мис Херсонес, мис Манагарі, Балаклаву та Севастопольську бухту.
- В ОК "Південь" вважають, що вибухи у Криму – це звичайні провокації загарбників.
- До речі, 16 липня морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі. На кінцевих пунктах зупинки – площі Захарова та площі Нахімова – буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.