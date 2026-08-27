Вибухи лунають в Одесі: місто масовано атакують БпЛА, били й ракети

Масованого удару завдала російська армія вночі 27 серпня по Одесі та області. У регіоні всю ніч гриміли вибухи.

Ворог застосував звичайні та реактивні БпЛА, "Бандеролі" та навіть балістику. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Одеси вночі 27 серпня?

Повітряну тривогу в Одесі та різних районах Одеської області впродовж ночі 27 серпня оголошували неодноразово. З акваторії Чорного моря ворог, як повідомляли Повітряні сили та моніторингові спільноти, групами та хвилями налітали цілі ворога.

Вибухи в Одесі та області гриміли так само багато разів, чутно було й роботу ППО. На цей час відомо, що російська армія застосувала різні типи засобів повітряного нападу – це звичайні БпЛА, реактивні дрони, балістичні ракети та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що одночасно з Одесою під ударом ворога перебували й інші регіони. Зокрема, вибухи від атак балістичних ракет гриміли у Запоріжжі, Павлограді, Кривому Розі, Кременчуці. Балістика й БпЛА масовано проривалися й до Києва.