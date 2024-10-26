Вибухи лунають на Вінниччині: область атакують "Шахеди"

Зранку 26 жовтня у небі України продовжують кружляти російські "Шахеди". Повідомляється про вибухи у Вінницькій області.

Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти життя та полегшить роботу Повітряних сил.

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Вибухи у Вінницькій області

Приблизно о 07:19 у Вінницькій області чули вибухи. Як зазначають монітори, вони стали наслідком роботи ППО по ворожих БпЛА.

Незадовго до цього моніторингові пабліки писали, що близько 10 "Шахедів" з Київщини курсом на Вінниччину. Вже за кілька хвилин після вибухів Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" в Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях, в західному напрямку.

Зазначається, що 2 безпілотники перелетіли з Житомирщини на Хмельниччину. Рух у бік Старокостянтинова. Обережно, може бути гучно.

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Зазначимо, що роботу ППО зранку фіксували й у Києві. Зазначимо, що 25 жовтня ввечері БпЛА вдарив по будинку у Солом'янському районі, загинула дівчинка 2009 року народження.