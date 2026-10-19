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24 Канал Головні новини Атака реактивних БпЛА на Волинь: у Луцьку пролунали вибухи
19 жовтня, 02:50
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Оновлено - 02:51, 19 жовтня

Атака реактивних БпЛА на Волинь: у Луцьку пролунали вибухи

Олесь Друкач

У Луцьку вночі 19 жовтня прогриміли вибухи під час оголошеної повітряної тривоги. Російські військові спрямували на місто ударні реактивні безпілотники.

Про це інформують місцеві спільноти у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Як повідомили Повітряні сили, військові зафіксували рух ворожих швидкісних цілей – реактивних БпЛА – у напрямку Волинської області. Це відбувалося кілька разів упродовж ночі 19 жовтня.

Близько 02:40 в обласному центрі, місті Луцьк, прогриміла серія вибухів під час роботи підрозділів Протиповітряної оборони. Раніше, ввечері 18 жовтня, монітори писали про загрозу дронів і для Ковеля.

Інформація щодо можливих наслідків – пошкоджень та наявності постраждалих – наразі не надходила. Повітряна атака триває.

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Додамо, що моніторингові спільноти у телеграмі переказують, нібито у Волинській області вночі ставалися вимкнення світла. Проте влада це станом на момент публікації не коментувала.

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