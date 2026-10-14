Реактивний дрон долетів до Луцька вночі – пролунали вибухи

Уночі 14 жовтня 2026 року в Луцьку пролунали вибухи під час повітряної тривоги. До обласного центру долетів ворожий реактивний безпілотник.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Луцька вночі 14 жовтня?

Повітряну тривогу у Волинській області в різних районах почали оголошувати вночі 14 жовтня приблизно о 2 годині. За повідомленнями моніторингових каналів та Повітряних сил, реактивний безпілотник рухався в напрямку обласного центру.

У Луцьку було чутно роботу засобів ППО по ворожій цілі, що підтвердив секретар міської ради Андрій Разумовський. Та щонайменше один гучний вибух, про що писали місцеві у соціальних мережах та ЗМІ.

Інформації про наслідки цього обстрілу поки що не було.

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Додамо, що Захід України перебуває під масованою атакою реактивних БпЛА ще з 13 жовтня. Вибухи лунали, зокрема, у Хмельницькому та Тернополі. Не долетіли дрони до Львова – їх збила ППО.