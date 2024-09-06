В ДСНС показали наслідки атаки "Шахедів" на Муроване у Львівській області

В ніч на 6 вересня Росія атакувала Львівську область ударними БпЛА. В селі Муроване внаслідок падіння уламків безпілотника сталась пожежа.

Раніше в Львівській ОВА повідомляли, що уламки збитого "Шахеда" впали у промисловій зоні. На щастя, внаслідок атаки травмованих та загиблих немає.

Читайте також Вночі Росія атакувала "Шахедами" і двома ракетами: як відпрацювала ППО

Рятувальники показали наслідки атаки

Загалом у ніч на 6 вересня Росія випустила по Львову 3 ударні БпЛА типу "Шахед". Усі було знищено силами ППО.

За словами ДСНС, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграм-каналі.

Уламки БпЛА впали в селі Муроване Львівського району / Фото: ДСНС Львівщини

До слова, цієї ночі російські війська також обстріляли одразу декілька районів Дніпропетровської області. Зокрема у Синельниківському районі було знищено господарчу споруду та пошкоджено житлові будинки.