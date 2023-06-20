Намагаються заплутати ППО: Ігнат пояснив, чому "Шахеди" долетіли до Львова

Російські військові рано-вранці 20 червня атакували Львів "Шахедами". У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, чому не вдалося збити дрони-камікадзе.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб захистити усю територію від російських атак. Тому "Шахеди" долетіли до Львова.

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Україні бракує систем ППО

"Хто літав Україною літаком, дивився з віконечка, міг побачити, яка в нас прекрасна і велика держава. І покрити усі напрямки тими системами, які сьогодні є, зенітно-ракетними комплексами – великого та середнього радіуса дії – неможливо", – сказав він.

Ігнат зазначив, що засоби ППО розміщені там, де це найбільш потрібно. Зокрема, вони захищають великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики і лінію фронту.

Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м'яко кажучи, для того, щоб покрити Україну ковпаком, як це зробила держава Ізраїль,

– сказав речник.

Крім того, він пояснив, що мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю з невеликим радіусом збити "Шахеди", які також летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути. Також старі винищувачі не дуже ефективні в боротьбі з дронами-камікадзе.

"Винищувачі 70-х років не здатні ефективно знищувати (повітряні цілі – 24 Канал). Льотчики здатні, робимо все можливе, і є коефіцієнт збиття, є якийсь результат. Але цього недостатньо, бо техніка морально застаріла. Не бачить той радар. Неможливо цим озброєнням ефективно їх нищити. Робимо все можливо, але треба F-16", – резюмував Ігнат.

"Шахеди" розлетілися по багатьох регіонах

В ефірі телемарафону Юрій Ігнат розповів про тактику окупантів. За його словами, "Шахеди" розлетілися фактично по багатьох регіонах.

Ворог намагається заплутати протиповітряну оборону, прокладаючи маршрути заздалегідь нові та по різних областях. Для того, щоб розосередити увагу протиповітряної оборони для того, щоб ми витрачали на них сили та засоби, як мінімум зенітні керовані ракети,

– сказав він.

Він зазначив, що це робиться для виявлення систем протиповітряної оборони України.

"Якщо вдалось там пролетіти на тому напрямку, ну, значить, вони можуть це цю інформацію використовувати при плануванні наступних ударів", – сказав він.

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