"Це тероризм": як світ реагує на смертоносну атаку по Львову

Міжнародна спільнота засудила масований обстріл України й зокрема Львова, де російські ракети забрали життя 7 людей.

Друзі України закликали світових лідерів надати нашій країні більше допомоги та можливостей для захисту.

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Як світ реагує на обстріл Львова

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс завив, що "слів недостатньо". Він закликав усіх лідерів "повністю дозволити українцям захистити себе від цих жахливих нападів". Міністр також переконаний, що світ винен народу України більше.

Я категорично засуджую атаки на Львів та Кривий Ріг, але слів недостатньо, і ми винні народу України більше. Я закликаю всіх лідерів повністю дозволити українцям захистити себе від цих жахливих атак, гідно та суверенно, будь-якими законними засобами,

– написав він у соцмережі X.

Німецький оглядач Юрген Наудітт теж вважає, що світ повинен допомогти Україні. Він опублікував фото наслідків атаки по Львову та фото канцлера Німеччини Олафа Шольца, написавши: "Ось один із багатьох примирителів, які роблять недостатньо".

Професор Стенфордського університету та експосол США у Росії Майкл Макфол назвав дії росіян тероризмом. Він також наголосив, що "лідери у вільному світі повинні зробити більше, щоб дозволити українцям захистити себе".

Польща заявила про готовність допомогти відновити пошкоджені будинки у Львові

Польський прем'єр Дональд Туск написав у мережі Х, що Польща готова допомогти у відбудові будинків у Львові:

Львів потребує допомоги! Ціллю російської атаки став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їхній відбудові,

– сказав він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Львова загинули 7 людей, ще 64 постраждали. 5 вересня у місті оголосили Днем жалоби.