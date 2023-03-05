КДБ Білорусі проводить облави на противників Лукашенка через "бавовну" у Мачулищах

У Білорусі КДБ проводять облави на опозиціонерів та противників режиму Олександра Лукашенка. Все через атаку на російський літак-розвідник.

Як повідомляють правозахисники, облави почалися 4 березня і продовжилися 5 березня.

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Правозахисний центр "Вясна" каже, що випадків переслідування та затримання вже є не менш як 10.

Співробітники КДБ заарештовують усіх, кого переслідували за адміністративно-політичними статтями з 2020 по 2023 рік. Людей після обшуків відвозять у СІЗО КДБ,

– кажуть правозахисники.

Очевидно, репресії посилилися після "бавовни" на аеродромі Мачулищі під Мінськом. Після цього з'явилися повідомлення про те, що на кордоні посилили прикордонний контроль, а в розшук оголосили вихідця з Криму, якого називають причетним до цього інциденту. Крім того, у Білорусі почали перевіряти власників дронів.

Що відомо про атаку на російський літак