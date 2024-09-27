У Махачкалі сталися вибухи та пожежа на АЗС: є загиблі та постраждалі, пошкоджено ЛЕП

У Махачкалі, що у Росії, 27 вересня сталися потужні вибухи на АЗС. Внаслідок цього там загинули та постраждали люди.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу, що сталася внаслідок вибухів, передає 24 Канал.

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Що кажуть росіяни про вибухи на АЗС у Махачкалі

Про вибухи на автозаправній станції у дагестанській столиці Махачкалі російські телеграм-канали повідомили о 18:04 за київським часом. На кадрах, які ширили пропагандисти, можна побачити, як на місці утворився величезний стовп чорного густого диму.

У Махачкалі стався вибух на АЗС: дивіться відео

Станом на 18:59 відомо, що, за даними МНС Росії, внаслідок надзвичайної ситуації у Махачкалі кількість загиблих становить 5 осіб. Серед них, як передають росіяни, була також дитина, яка верталася додому зі школи повз заправку.

Пожежа на АЗС у Махачкалі: дивіться відео

Також, за попередніми даними, 11 людей зазнали поранень. Вибух стався на АЗС у районі села Новий Хушет, що входить до міського округу Махачкали. Наразі площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Наслідки вибухів на АЗС у столиці Дагестану: дивіться відео

Окрім цього, росЗМІ писали, що 14 людей врятовано з їдальні АЗС, розташованої безпосередньо поруч з епіцентром вибуху. Біля будівлі їдальні обвалилася стіна.

На заправці у Махачкалі приїхали швидкі та рятувальники: дивіться на відео

Згодом стало відомо, що на АЗС у Махачкалі було декілька вибухів. Імовірно, вони сталися один за одним. Що спричинило НП поки невідомо, на місце стягують російські екстрені служби.

У Махачкалі було кілька вибухів на АЗС: дивіться відео

На самій заправці внаслідок вибухів знищено кілька машин і будівель. Сама АЗС сильно постраждала. У будинках, що поруч із заправкою, наразі відсутнє електропостачання.

Очевидці також писали, що епіцентр вибуху був розташований у будівлі АЗС, де були каси, магазин і кав'ярня. Попередньо, вибух стався через займання бензину.