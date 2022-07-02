В окупованій Макіївці чутно потужні вибухи

На захоплених Росією територіях України 2 липня прокотилася серія вибухів. Їх було чутно і в Макіївці.

Макіївка ще з 2014 року перебуває під російською окупацією. Але у 2022 році, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, там час від часу трапляються вибухи. Зазвичай на тих об'єктах, які використовують російські окупанти – на нафтобазі або складах з боєприпасами.

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2 липня в окупованій Макіївці знову було чутно звуки вибухів, після чого над містом стояв стовп чорного диму. Що трапилося цього разу – достеменно невідомо.

Вибухи на фронті 2 липня

Вибух у Макіївці 2 липня – непоодинокий в цей день на фронті та поблизу нього. Ворог активно обстрілює українські міста, наші захисники у відповідь знищують склади з боєприпасами окупантів.

Так, над Чорнобаївкою теж помітили великий стовп диму. В цьому селищі українські військові неодноразово знищували ворожу техніку. Цілком ймовірно, що 2 липня стався черговий такий випадок.

Водночас У Слов'янську внаслідок обстрілу касетними боєприпасами загинули 4 людей, ще 7 поранені

Українські військові також знищили склад боєприпасів ворогів поблизу окупованої Попасної.

Водночас повідомляють, що вибухи лунали й в Костянтинівці, яка під контролем українських військ.

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