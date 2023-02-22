У Маріуполі "прилетіло" в склад боєприпасів та військову базу: зараз чути нові потужні вибухи

Ввечері 21 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів. Згодом повідомили, що "прилетіло" в склад з боєприпасами та військову базу загарбників.

Зранку 22 лютого неспокійно в окупованому Маріуполі. Росіяни ввімкнули сирени, згодом повідомили, що у місті пролунало декілька вибухів. Самі ж окупанти знову почали говорити роботу ППО.

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Потужна "бавовна" в Маріуполі

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. "В Маріуполі увімкнули сирени та пролунав потужний вибух. Знов працює ППО окупантів? Щось трапилось?" – написав він о 10:06.

Також він пояснив, куди "прилетіло" в Маріуполі ввечері 21 лютого. Спершу він повідомив, що пролунало 12 вибухів в окупованому Росією місті. Перший вибух пролунав о 22:33.

З них два точно – це результат роботи ППО окупантів. Зафіксовано в районі шлакової гори по вулиці Макара Мазая та в полях за вулицею Курчатово,

– уточнив Андрющенко.

За його даними, підтверджено влучання в склад БК в Аеропорту Маріуполя "з прекрасним відгуком детонації". Також зафіксовано влучання в місце базування окупантів на території Стану 300 ММК імені Ілліча (Кальміуській район).

Після вибухів у місті частково зникло світло. Також повідомили про перебої зі зв'язком.

Мерії надійшла інформація про вибух зі сторони села Виноградного.

О 22:57 окупанти підняли авіацію у небо, а на Лівобережній було чуто кулеметні черги, також фіксували пересування ворожої техніки.

"23:11 – колона техніки – танки на гусеницях. Через Новоселівку повз ринок "Космос" в бік смт Нікольське в кількості 17 штук", – констатував радник мера.

Вибухи були не тільки в Маріуполі

Зазначимо, що вибухи ввечері 21 лютого пролунали не тільки в Маріуполі. Раніше повідомлялося, що неспокійно було у Донецьку, Харцизьку, Дебальцевому, Іловайську.

Про жертв чи постраждалих повідомлень наразі немає. Що саме спричинило вибухи також невідомо. Однак російські військкори вже опублікували відео спалахів. На них видно, що після вибухів у деяких місцях виникла пожежа.