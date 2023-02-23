Перелякані окупанти підняли в небо авіацію у Маріуполі: відео з захопленого міста

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення "бавовна" завітала до Маріуполя. Окупанти перелякалися й підняли у небо авіацію.

Окупанти вже другий день поспіль підіймають у небо авіацію. Ворога лякає "бавовна", яка нагадує: у загарбників залишилося дуже мало часу у тимчасово окупованому місті.

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Пресслужба Маріупольської міської ради повідомила, що ворожі літаки летять у бік "Азовсталі".

Декілька хвилин тому. Активізувалася ворожа авіація в окупованому Маріуполі. Напрямок – "Азовсталь". Щось йде не за планом,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти підняли у небо авіацію: дивіться відео

Ворожі літаки летять у бік "Азовсталі": дивіться відео

Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя – додав, що у Кальміуському районі у ніч на 23 лютого пролунали відразу 3 вибухи. Окрім того, щось палало на території Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Також у районі ЖМР 17 зникло електропостачання. Російські загарбники традиційно брешуть про роботу "легендарної ППО". Як приховати правду, загарбники вже не знають.

Українські захисники та захисниці повернуть до Маріуполя український прапор. Місто знову стане вільним.