Чудово збіглася з грозою, – Андрющенко розповів деталі "бавовни" в Маріуполі

Близько 22:00 29 березня у Маріупольському районі відпрацювала російська "пе-ве-о". Вибухи пролунали у районах населених пунктів Асланове, Кальчик та Гранітне.

Відголоси навіть чув районний центр, розташований за 10 кілометрів від епіцентру. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив 24 Каналу про всі деталі "бавовни".

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Наслідки вибухів 29 березня

"Учорашня вечірня "бавовна" чудово збіглася з грозою, яка була в місті. Вона дозволила спочатку спокійно "відбавовнити", а потім подивитися, що там "відбавовнуло", не дуже привертаючи до цього увагу", – сказав Андрющенко.

Майже двічі "прилетіло" по території, розташованій між селами Асланове, Кальчик та Гранітне, які відомі залізницею. Там є недобудовані тунелі у "глухих кутах" залізничної гілки, де росіяни систематично й дуже непогано ховають техніку та ППО.

Уночі ж вороги вивели протиповітряні системи, до того ж надзвичайно вдало. Зафіксований приліт по одній системі С-300, принаймні по її частині. З огляду на це, росіяни провели "зачистки" у районах цих трьох сіл. Вони ходили від дому до дому, все перевіряли та випитували "чи немає тут проукраїнських активів".

Прилетіло дуже вдало, якщо вдалися до таких заходів. Чотири гусеничні техніки було виведено з ладу, ми бачили. Імовірно, це танки. Знову-таки не можна підійти ближче, тому не буду розповідати, що "ми всіх перемогли". Але влучання чутливе,

– наголосив Петро Андрющенко.

Російська "пе-ве-о" також відпрацювала 30 березня

Петро Андрющенко розповів, що уже 30 березня понад 20 хвилин у Маріуполі працювала російська ППО. Спочатку у трьох районах міста, потім на півночі Маріупольського району поблизу сіл Асланове – Кальчик – Гранітне.

Якщо "пе-ве-о" працює поблизу цього "трикутника", то летить повз Маріуполь у бік російського Таганрогу та Ростова-на-Дону. Туди зазвичай непогано прилітає. Чекаємо нової інформації.

Росіяни писали, що збили "щось" над Нікольським районом. А оскільки їм вірити не можна, тому згодом будуть уточнення. Зараз відбувається пошук, що це могло бути.

З огляду на досвід, не опускаємо руки. Якщо вечір так починається, то, можливо, щось буде далі веселіше,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Цікавим є те, що щойно закінчила працювати ворожа система ППО, росіяни одночасно підняли три літаки. Це означає, що судна вийшли на перехоплення "чогось", тобто "щось" їм загрожує. Відтак, імовірно, ввечері будуть якісь приємні новини.

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