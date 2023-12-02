"База окупантів втомилася": у Маріуполі пролунав потужний вибух
У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 2 грудня пролунав потужний вибух. Ймовірно, "бавовна" завітала на базу росіян.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Повідомлення про вибухи у мережі почали з'являтися близько об 11:30 у місцевих телеграм-каналах, передає 24 Канал.
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У Маріуполі "бавовна" завітала на базу окупантів
Андрющенко уточни, що вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько об 11:20. Найгучніше було в Кальміуському районі міста. За попередньою інформацією, вибухи пролунали на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча, де окупанти облаштували власну базу.
Деталі згодом. Але, субота починає грати цікавими кольорами,
– заінтригував Андрющенко.
Тим часом Маріуполь.Спротив повідомляє, що, попередньо, "на Ілліча в середині заводу стало трохи менше окупантів". наразі деталі потужної "бавовни" невідомі.
Дивіться на мапі, де розташований ММК імені Ілліча у Маріуполі
Пізніше, Андрющенко в ефірі 24 Каналу повідомив, що з території заводу вже почали вивозити тіла загиблих і поранених. Втім, інформація ще потребує уточнення. Крім того, радник мера Маріуполя додав, що окупанти пояснили вибухи у місті "розмінуванням".
Яка ситуація в окупованому Маріуполі: останні новини
- У тимчасово окупованому Маріуполі загадково загинуло 6 окупантів. Відомо, що двоє з них були застрелені прямо на вулиці – одним з них був російський офіцер. Четверо інших росіян знайшли мертвими на одному з пляжів Маріуполя. До слова, біля ліквідованих окупантів знайшли портрет Владіміра Путіна.
- Негода, яка наприкінці листопада накрила Україну, нашкодила і росіянам. Так, шторм вдарив і по базах окупантів. Як повідомив Андрющенко, загарбники втратили дуже багато засобів зв'язку, які були встановлені на базах.
- У Маріуполі різко зріс рівень радіації на пляжах. Андрющенко заявив, що норма перевищена у 15,5 раза, проте окупанти намагаються заспокоїти місцевих жителів. Мовляв, "усі показники у межах норми", а причини підвищення – шторм. Проте Андрющенко відкинув слова окупантів і наголосив, що у Маріуполі існують так звані "чорні піски", які фонять. Крім того, високий рівень радіації має бути й на "Азовсталі", проте окупанти не збирають там матеріали для аналізів.