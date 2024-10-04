Російська ППО розсекретилася: Андрющенко розповів деталі вибухів у Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав вибух. Синхронно з цим гучно було й у Бердянську та вздовж всього узбережжя. В небі місцеві жителі побачили слід повітряної цілі, яка була схожа на літак.

Про це 4 жовтня в етері 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що ці вибухи навряд чи можна вважати "бавовною", ймовірніше – "передбавовною" і скоро варто очікувати позитивних новин від Повітряних сил України.

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По цілі працювала російська ППО

Андрющенко розповів, що вибух було чутно по всій лінії Маріупольсько-Бердянської агломерації через те, що спрацювала система ППО Росії.

Наші люди спостерігали рух повітряної цілі, яка здалеку залишала реверсний слід, як літак. По цій цілі працювали ворожі системи протиповітряної оборони. Ми не бачили, щоб було збиття, виходячи з цього, ціль рухалась далі, а російська ППО розсекретила, де вона розташована,

– повідомив Андрющенко.

Куди могла летіти ціль

Радник міського голови Маріуполя припустив, що це був не російський літак. Він розповів, що у тому напрямку, куди рухалась ця повітряна ціль, розташовано щонайменше 2 російських аеропорти.

Один в Єйську, інший у Приморсько-Ахтарську. З другого вилітають літаки, які бомблять КАБами й викорчовують українську оборону. Крім цього, це стандартне місце запуску "Шахедів", які потім тероризують всю Україну і вдень, і вночі. Можливо цими вихідними у росіян певних об'єктів стане менше, а у нас буде привід порадіти,

– спрогнозував Андрющенко.

До відома! 3 жовтня російський аеродром "Борісоглєбск" у Воронезькій області був атакований безпілотниками. Дрони вдарили по складах з КАБами, стоянках літаків Су-35 і Су-34, місцях зберігання авіаційного пального.