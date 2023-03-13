Від Мелекіного до Ялти: в Маріупольському районі вночі цвіла потужна "бавовна"

Поблизу Маріуполя на Донеччині вчергове прогриміли потужні вибухи. Детально про ситуацію в регіоні розповів радник міського голови населеного пункту Петро Андрющенко.

Російські окупанти даремно сподівалися, що після захоплення Маріуполя в Донецькій області їм легко та спокійно вдасться тримати під контролем цей населений пункт. Зокрема, у ніч на 13 березня поблизу міста бешкетувало "бавовнятко". За словами Андрющенка, було чути аж три вибухи.

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Що відомо про вибухи: реакція телеграм-чатів

Як зазначив радник міського голови, цвітіння "бавовни" було чути в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".

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О 00:30 по Києву в Маріуполі пролунав вибух та мешканці Кальміуського району – села Каменське – відчули вибухову хвилю. Вранці о 6:40 в районі вулиці Тополіна та Новоселівка в Кальміуському районі було чутно перестрілку зі стрілецької зброї,

– написав Андрющенко.

Разом з тим він констатував, що "розмінування системами ППО надзвукових падаючих кранів в Маріуполі триває на системній основі" та поставив риторичне запитання стосовно того, як справи в росіян (очевидно, погано).

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Окрім того, згодом посадовець опублікував скриншоти з чатів в телеграм-каналах. З них зрозуміло, що нічка була пекельною для окупантів, хоча представники так званої "влади" не коментують те, що відбувається.

Маріупольські чати під час цвітіння "бавовни" / Скриншоти з телеграм-каналу Андрющенка

Попередня "бавовна" в Маріуполі