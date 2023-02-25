Партизани підтвердили знищення російського складу в Маріуполі: у пропагандистів істерика

25 лютого 2023, 11:35
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Джерело:

Петро Андрющенко

Українські партизани підтвердили, що у Маріуполі знищили склад ворожих боєприпасів. Ба більше, минулої доби в окупантів було чутно детонацію зброї.

Про наслідки "бавовни" повідомив "Маріупольський спротив". Відома навіть кількість та тип техніки ворогів, яку вдалось ліквідувати. 

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Які наслідки "бавовни" в Маріуполі

Група "Маріупольського спротиву" підтвердила ліквідацію складу боєкомплекту. Про це видно за:

  • яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району міста;
  • "саундтреком" детонації снарядів.

Наслідки "бавовни" в Маріуполі: дивіться відео

Окрім складів БК та ПСМ, наша "бавовна" знищила:

  • 2 бойові машини піхоти;
  • 1 танк;
  • 1 самохідну артилерійську установку;
  • 50 окупантів в стані 200-тих або важких 300-тих.


Знищена техніка ворога в Маріуполі 


Росіяни втрачають техніку та особовий склад в місті 

Через складність та охорону території влучання продовжуємо збір даних щодо реалій "бавовни",
 – повідомив радник мера Петро Андрющенко.  

Також він зауважив, що через успішну "бавовну" в маріупольських пропагандистів справжня істерика, вони вже не підбирають висловів. Натомість місцеві мешканці не дуже вірять у брехливі слова про "роботу ППО" та, що "все спокійно". 

Істерика в окупантів через "бавовну" та коментарі місцевих / Скриншоти Андрющенка

 

В окупантів нова "бавовна"

Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив орієнтовно о 9:28 25 лютого, що в росіян нова "бавовна" в тимчасово окупованому Маріуполі.

Повідомляють про звуки вибухів в Маріупольському районі по лінії села Ялта та села Юр'ївка (місце великої концентрації окупантів). Уточнюємо,
– писав Андрющенко.   

Вже орієнтовно о 10:58 радник уточнив, що попередньо звуки вибухів лунали на узбережжі Маріупольського району (Ялта-Урзуф). За його даними, це поновлення тренувань мобілізованих росіян на полігоні в районі села Бабах-Тарама.

За словами Петра Андрющенка, ворогів готують до переходу в стан "хороших русских". 

Зверніть увагу! Починаючи з вечора 21 лютого в росіян у тимчасово окупованому Маріуполі лунала потужна "бавовна". Вороги бідкались, підіймати в небо авіацію. Проте це їм не допомогло – вибухи лунають, на їхніх складах чутно детонацію боєприпасів, все більше росіян стають "двохсотими" чи "трьохсотими".  The New York Times написало, що Збройні Сили України знайшли спосіб атакувати російських окупантів у тилу.
Автор: Діана Квасневська