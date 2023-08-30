"Рівень тривожності зростає": в окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Вранці 30 серпня в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли вибухи. У місті працювала ворожа "ПеВеО".

Відповідними кадрами поділився радник міського голови Петро Андрющенко. Про це пише 24 Канал.

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У Маріуполі – "гарний початок дня"

Роботу російської протиповітряної оборони зафіксували над Центральним та Кальміуським районами міста. Одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону.

Предбавовна на марші, рівень тривожності зростає. Гарний початок дня,

– підкреслив Андрющенко.

У Маріуполі росіянам знову "тривожно" / Фото з телеграму Андрющенка

Зауважимо, наразі достеменно невідомо, що сталося. До речі, окупантам краще втікати, поки ще живі та можуть. Адже Сили оборони обов'язково звільнять від загарбників усі населені пункти, зокрема, і Маріуполь.

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Росіяни готуються до протистояння у Маріуполі