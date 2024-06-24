Лікарні забиті: Андрющенко повідомив наслідки "бавовни" біля аеропорту Маріуполя

У суботу, 22 червня, у Маріуполь та його околиці завітала "бавовна". Вибухи лунали і на полігоні, і в аеропорту, і неподалік військкомату.

Є поранені та загиблі. Також пошкоджена російська техніка. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко поділився з 24 Каналом наслідками атаки.

До теми У Маріуполі лунали вибухи: могло прилетіти у базування росіян та ППО в аеропорту

Подвійний удар по авторитету противника

Андрющенко зазначив, що вибухи лунали у кількох місцях:

базування окупантів та ППО в аеропорту міста;

полігон на північному заході в напрямку села Старий Крим;

Безім'яне в Новоазовському районі – пожежа неподалік ремонтної бази техніки ворога;

Кременівка.

"Загальні результати просто прекрасні. І 200, і 300, і пошкоджена техніка. Складно підтвердити фотографіями та відео з огляду на те, де все розташоване. Якщо посилати людину заради фото, то ми її втратимо, а ми ніколи не будемо цього робити", – наголосив Петро Андрющенко.

Достеменно відомо, що окупанти вивезли 7 загиблих із селища Нікольське. Сили оборони завдали удару по казармі неподалік ферми, розташованої поряд з військкоматом.

Лікарні забиті. Велика кількість поранених окупантів. Наші люди бачили, що "буханки", машини швидкої допомоги й "швидкі" з чорними номерами привозили й привозили в лікарню інтенсивної терапії на житловому мікрорайоні 17. Там навіть не всіх приймали, тому відправляли по інших шпиталях,

– зазначив радник мера Маріуполя.

Це той випадок, коли росіяни не змогли приховати таку потужну "бавовну". Навіть не лунали заяви про роботу ППО чи ВКС. Все місто знає, що були непогані влучання. Атака 22 червня стала подвійним ударом по російському авторитету.

У Маріуполі зафіксували вороже судно

Раніше заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що порту міста з'явився перший танкер від початку окупації. За його словами, у такий спосіб росіяни прагнуть постачати дизель російській армії. Крім того, це пов'язано з тим, що окупанти невдовзі мають запустити нову залізницю в Маріуполь.