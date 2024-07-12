Ракета не "бігатиме" за одним рядовим, – Світан про вибухи у Маріуполі

У Маріуполі 12 липня прозвучали вибухи. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що прильоти могли статися в аеропорту. Його використовували російські окупанти.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан озвучив думку 24 Каналу, що росіяни могли використовувати цей аеродром в якості оперативного для ремонту своїх вертольотів.

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Світан пояснив, що всі аеродроми вздовж Азовського узбережжя, Мелітопольський, Бердянський, Маріупольський, окупанти використовують в якості певних місць розташування своїх військових частин.

"Будь-яке аеродромне поле – це дуже велика ділянка землі з рівною поверхнею. Це значить, що на ньому можна розмістити зенітно-ракетні комплекси, системи радіолокаційного контролю. Там же розташовуються штаби, потужні системи зв'язку, основні авіаційні підрозділи", – розповів Світан.

Якими ракетами могли вдарити по аеропорту

Військовий експерт припустив, що удар, який, ймовірно, стався все-таки по аеропорту в Маріуполі, де нині базуються окупанти, можна було завдати ракетами 3 типів:

Storm Shadow;

ATACMS;

GBU-39.

Після того як по 3 аеродромах ми "відпрацювали" у 2023 році ракетами ATACMS, росіяни звідти прибрали літаки й частину вертольотів. Але поки що вертольоти використовують ці аеродроми. Ракета Storm Shadow не "бігатиме" за одним рядовим, а от вже по вертольотах точно "відпрацює",

– зазначив Світан.