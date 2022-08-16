У Мелітополі пролунали 2 вибухи: окупанти залишилися без ефірного мовлення

В окупованому Мелітополі зранку 16 серпня прогриміли 2 вибухи. Після того ворог залишився без своєї пропаганди.

Що сталося на підстанції у Мелітополі

Вибухи пролунали у районі підстанції о 7 годині ранку. Ймовірно, це постаралися українські партизани.

Читайте також Ховається, але нам добре відомо де, – мер Мелітополя про гауляйтерку данильченко

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що ранок в російських окупантів вже другий тиждень поспіль починається зовсім не з кави. Після ранкових вибухів 16 серпня зупинилось мовлення ефірного телебачення, яке захопив ворог. За попередніми даними, пошкоджень зазнав транзитний кабель.

Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям – у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – знешкоджують все російське,

– наголосив Федоров.

У Криму тим часом також "бавовна"

"Гучно" зранку було не тільки в Мелітополі, а й у Криму та Донецьку. Поблизу міста Джанкой спалахнула електростанція, а, за даними телеграм-каналів, вибухи сталися й на складі зберігання боєприпасів. Інформацію про вибухи у військовій частині ворога підтвердив і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Схоже, що вже невдовзі на Керченському мості утвориться новий затор з росіян, які втікають з півострова.

Зауважимо, що в окупованому Донецьку вибухи прогріли в Київському районі. Наразі жодних деталей немає.

Останні новини з окупованого Мелітополя

Через останні успіхи наших партизанів, російські військові почали вивозити свої сім'ї з окупованого Мелітополя.

Водночас вони посилили "фільтрації" населення. Людей перевіряють і на вулицях, і вдома. Так путінські солдати намагаються викрити партизанів.

Зранку 12 серпня у Мелітополі прогримів потужний вибух. Згодом Федоров повідомив, що це партизани "підсмажили" колаборанта олега шостака, який відповідає за пропагандистські ЗМІ. Унаслідок вибуху зрадник постраждав.

Дивіться більше – раніше у Мелітополі та на Луганщині підірвали автомобілі з колаборантами: відео