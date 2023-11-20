У Мелітополі лунали гучні вибухи: Федоров розповів, що відбувалося в окупованому місті

У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 19 листопада пролунали потужні вибухи. Гучні звуки також чули й у населених пунктах поблизу.

Зрештою стало відомо, що "приліт" стався у місці розташуванні одного з угруповань російських загарбників у тимчасово окупованій Запорізькій області. Зрештою там постраждали російські окупаційні війська.

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У Мелітополі пролунав вибух

Міський голова Мелітополя Іван Федоров близько 18 години 51 хвилин 19 листопада зазначив, що очевидці чули гучні звуки біля тимчасово окупованого міста. Водночас тоді він не коментував інформацію, що саме сталося у населеному пункті.

Щойно вибух у тимчасово окупованому Мелітополі. Деталі згодом,

– написав він.

Уже вранці 20 листопада Федоров в ефірі телемарафону розповів, що вибух добре чули жителі центральної частини Мелітополя, а також Нового Мелітополя. Він наголосив, що йому вже відомо, що саме відбувалося на окупованій території.

"Саме в Новому Мелітополі, впритул до нього, розташований наш військовий аеродром, той, який ворог перетворив на свою військову частину. Також саме там вчора були вибухи", – сказав мер Мелітополя.

Крім того, він наголосив, що на місці прильоту можуть бути постраждалі росіяни. Водночас наразі він не володіє інформацією щодо кількості "двохсотих" чи "трьохсотих" окупантів, однак обіцяв про це розповісти згодом.

У Мелітополі не вперше лунають вибухи