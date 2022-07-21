Вночі у Мелітополі знову було неспокійно: окупанти збили свій же літаючий об'єкт

Біля Мелітополя ворог сам збив свій літальний об'єкт, який впав і підпалив 2 поля. Про це розповів глава Мелітополя Іван Федоров.

Вночі 2 липня біля Мелітополя було неспокійно – близько опівночі місцеві жителі почули вибухи. Після цього виникла пожежа на сході від міста, в районі села Вознесенка. Про це під час єдиного телемарафону розповів Іван Федоров, повідомляє 24 канал.

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Окупанти збили свій літальний об'єкт

Після перевірки всієї інформації виявилось, що росіяни вдарили самі по собі, збивши свій літальний об'єкт. Він впав та підпалив 2 поля – на жаль, поля згоріли.

Це не поодинокі випадки. Ми чітко розуміємо, що кожну ніч чути вибухи, чути постріли в місті. Просто зараз вони привели до таких наслідків,

– сказав Федоров.

Мер міста вважає, що ворог робить це для того, щоб залякати мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема Мелітополя, та щоб вони змирилися з тим режимом, який ворог встановив на захоплених територіях.

Загроза для цивільного населення зростає

Іван Федоров повідомив, що зараз в Мелітополі наростає загроза для цивільного населення і про це говорить декілька фактів:

Окупанти заїхали на території ліцею номер 5 у Мелітополі й розмістили там свої казарми та техніку. Цей розміщений ліцей в густонаселеному районі міста. Тобто окупанти навмисно засіли серед цивільних, використовуючи їх як живий щит.

Крім цього, росіяни захопили ще одне промислове підприємство у Мелітополі, яке виробляло глушники для легкових і вантажних автівок. На території цього підприємства є виробництво кисню для медичних та промислових цілей. Російські загарбники розмістили там свою військову техніку, чим вже наражають мешканців міста на небезпеку.

Нещодавно окупанти збили свій винищувач

Днями російські загарбники збили біля Алчевська свій же Су-34М. Так, російський літак збили сили їхньої ж ППО, які намагалися перехопити ракети HIMARS, випущені українськими військовими. Перехопити українські снаряди не вдалося, а помилково "перехопити" власний "новітній" бомбардувальник – так.

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