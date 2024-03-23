Спеціальна акція: у Мелітополі два вибухи знищили окупантів та їхню техніку

На території Мелітополя 22 березня пролунало два потужних вибухи. У Головному управлінні розвідки розповіли, що внаслідок інциденту окупанти позбулися особового складу та техніки.

Відповідний інцидент став наслідком дій української розвідки та партизанів. Водночас точна інформація щодо втрат росіян встановлюється.

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Вибухова акція

На території тимчасово окупованого Мелітополя вночі відбулось два вибухи. Стало відомо, що вони є наслідком спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору. Зазначається, що успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці.

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та УАЗ "Patriot",

– повідомили у розвідці.

У ГУР зазначили, що точні втрати ворога станом на зараз невідомі – інформація уточнюється.

Щось яскраво палає в тимчасово окупованому Мелітополі / ГУР