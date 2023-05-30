У Мелітополі поблизу військової бази росіян здійнявся чорний дим: вибухи чуло все місто

Надвечір вівторка, 30 травня, у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли вибухи. Вони були настільки потужними, що їх чуло усе місто.

Після вибухів мешканці Мелітополя побачили густий чорний дим, що здіймався високо догори. За словами мера міста Івана Федорова, його зафіксували на західному виїзді з Мелітополя.

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Де прогриміли вибухи

Варто зауважити, що саме у цій частині міста розташовується окупований росіянами завод "Автокольорлит". Його, за словами очільника Мелітополя, ворог перетворив на військову базу.



Де прогримів вибух / Карта з телеграм-каналу Івана Федорова

Зауважимо, що у телеграм-каналі "Бердянськ Сьогодні" повідомили про два вибухи також у районі північного в'їзду до міста. Ба більше, чорний дим мелітопольці спостерігають й у промзоні у районі Кохівського шосе.

Попередньо завод автоцвітлит ("Автокольорлит" – 24 Канал), і на аеродромі,

– повідомили у телеграм-каналі.

Окупанти заявили про роботу ППО

За словами Івана Федорова, окупанти одразу відзвітували про "влучну" роботу протиповітряної оборони. Ба більше, у мережі появилося відео роботи ППО, яке опублікували самі загарбницькі медіа.

"Робота" ППО окупантів: відео

Однак попри вдалу, на думку окупантів, роботу ППО місцеві заявили, що були і влучання. Ба більше, міський голова звернув увагу, що дим підіймався від землі.

Окупанти відразу ж відзвітували про "влучне ППО", проте дим підіймається від землі до неба. Напевно рашистське ППО наземне,

– іронічно прокоментував Іван Федоров.

Наразі деталі щодо серії вибухів уточнюються. Однак, ймовірно, причиною одного з них міг бути ракетний удар, про що повідомив Сергій Стерненко.